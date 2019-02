Raser over Trumps ekstreme manøvre: Magtmisbrug, lovløst, desperat

Den amerikanske præsident vil erklære national undtagelsestilstand så tidligt som i dag, fredag.

Det skriver flere amerikanske medier, inklusive New York Times samt nyhedsbureauet Reuters.

Den ekstreme manøvre fra præsidenten er reaktionen på Kongressens afvisning af at ville sikre finansieringen af Trumps mur på grænsen til Mexico, som falder samtidig med vedtagelsen af den amerikanske finanslov. Muren på grænsen til Mexico var valgløfte nummer et fra Trumps valgkamp i 2016.

Og reaktionerne fra Trumps modstandere i amerikansk politik er fredag til at tage og føle på.

Nancy Pelosi, formanden for Repræsentanternes Hus, langer mere end almindeligt hårdt ud efter præsidenten.

Today's declaration is an abuse of power -- a lawless, desperate attempt to distract people from Trump's failure to deliver on his core campaign promise to get Mexico to pay for his a border wall. — Nancy Pelosi (@TeamPelosi) February 14, 2019

'At Donald Trump holder statsansatte og centrale dele af den føderale regering gidsel for at afpresse sig til mere end 5 mia. dollar fra Kongressen til at bygge sin grænsemur, er *IKKE* en national undtagelsestilstand', skriver Pelosi på Twitter og stempler landets leder som lovløs:

'Erklæringen af undtagelsestilstand i dag er magtmisbrug - det er et lovløst, desperat forsøg på at distrahere folk fra Trumps manglende evner til at levere på sit centrale valgløfte, der var at få Mecixo til at betale for sin grænsemur.'

Når Trump udløser erklæringen af undtagelsestilstand får han med et vingeslag ekstrem magt i amerikansk politik. Det fortalte Phillip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på mediet Kongressen.com torsdag aften til Ekstra Bladet:

- Præsidenten får enormt brede beføjelser. Det drejer sig om 136 forskellige love og dekreter, der træder i kraft.

- Det er simpelthen en nødforanstaltning, så han ikke behøver at gå gennem en masse bureaukrati for at løse en given krise. Han kan bare gøre det, siger han og uddyber over for Ekstra Bladet:

- Han (Trump, red.) har varmet op til det i længere tid, men udmeldingen falder jo uden for 'normalen', forstået ved, at der ikke er tale om en pludselig opstået krise.

Ifølge New York Times står Repræsentanternes Hus og potentielt også Senatet dog klar til at stække præsidenten endnu engang.

Avisen har talt med kilder, der fortæller, at flere republikanere har advaret Donald Trump mod den undtagelsestilstanden. Heriblandt senatoren Mitch McConnell. Den erfarne politiker regner ifølge New York Times nu med, at Demokraterne i Repræsentanternes Hus vil stemme for at opløse undtagelsestilstanden, som i sidste ende kan tvinge præsidenten til at bruge sin vetoret.