Rasmus Paludan alene til demonstration

Torsdag havde den islamfjendske politiker Rasmus Paludan og hans parti Stram Kurs samlet over 16.000 vælgererklæringer. Siden angrebet på Nørrebro, er vælgererklæringerne fordoblet, og det virker nu realistisk, at han kan nå de famøse 20.109, der giver partiet adgang til stemmesedlerne.

Men på trods af de mange vælgererklæringer, var det kun den faste, tavse kameramand, Ronnie Haakansson, der var kommet for at støtte den nu racismedømte partileders demonstration.

- Jeg er meget ydmyg over for folkets tillid og meget glad for, at den enorme eksponering primært af negativ art fra pressen, har gjort at folk har fået øjnene op for mig og vores parti og vores politik, lød det fra Rasmus Paludan.

Rasmus Paludan og hans faste kameramand, Ronnie Haakansson.

Rasmus Paludans anmeldte demonstration på Blågaards Plads var blevet aflyst og Stram Kurs partileder var derfor taget til Axel Møllers Have på Frederiksberg, hvor han ankom klokken 17 med et massivt politiopbud til følge.

Efter Rasmus Paludan havde godkendt Ekstra Bladets udsendte, skulle politiet kropsvisitere og notere navn og cpr-nummer, inden de gav lov til, at man kunne passere afspærringen. Det sker efter, at en række af hans demonstrationer, de seneste uger er blevet aflyst af sikkerhedsmæssige årsager.

Der var sådvanligvis medbragt koraner til dagens demonstration.

Ronnie er folketingskandidat

På spørgsmålet om han havde kandidater til at stille op for sig nævnte Rasmus Paludan to navne og tre byer.

-. Ronnie er en kandidat. Men der er jo flere andre, jeg kan nævne Thomas Andersen fra Slagelse, hvem kan jeg mere nævne ... Rødovre, Hvidovre, der er flere forskellige, lød det fra Rasmus Paludan.

- Hvorfor står der så ikke flere her og demonstrerer med dig?

- Hvis du kan se politiopbudet, så tror jeg, at de er rimelig bange.

- Tror du godt, at de vil stille op for dig?

- Ja, Ja, men de skal ikke stille op for mig, de skal stille op for partiet. Det er slet ikke en bekymring overhovedet.

Mangler partiprogram

Rasmus Paludan vil ikke udelukke, at han vil uddybe, hvad hans parti mener på en række punkter. Men et decideret partiprogram ligger der ikke klar.

- Jeg er kommet ind på det i utallige videoer. Men det er meget vigtigt, at vi får en bedre ældrepleje, og det skal der nok blive råd til, når vi får sendt fremmedfjenderne hjem, siger Rasmus Paludan.

I en kommende valgkamp vil Rasmus Paludan heller ikke være bange for at udtale sig i vendinger, der kan være forhånende over for befolkningsgrupper. Det er han ellers blevet dømt 14 dages betinget fængsel for at have gjort, men han har valgt at anke dommen.

- Det vil jeg selvfølgelig blive ved med, for jeg kan ikke lade være med at sige sandheden, siger Rasmus Paludan.