Reagerer på håndtryk-video: 'Ulækre billeder'

En elev nægtede at give en kvindelig rektor hånd, og det fik hende til at lange verbalt ud. En video af episoden er siden gået viralt

Retsordfører Bjørn Brandenborg (S) mener, at en viral håndtryk-video fra Norge handler om meget mere end 'bare et håndtryk'

Videoen af en norsk elev, som ikke ville give skolens kvindelige rektor hånd, da vedkommende fik overrakt sit eksamensbevis, er gået viralt.

Også i Danmark, hvor mange har delt videoen fra den norske skole på de sociale medier.

En af dem er Bjørn Brandenborg, der er retsordfører for Socialdemokratiet.

På Twitter skriver han, at videoen er 'ulækre billeder og udtryk for et menneskesyn, der ikke bare er undertrykkende og modbydeligt, det er uforeneligt med alt det, vestlige demokratier bygger på.'

Opslaget ses nedenfor.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Til Ekstra Bladet fortæller retsordføreren, at han blev 'godt gammeldags gal i skralden,' da han så videoen for første gang.

- Jeg blev forarget. Men desværre ikke overrasket, forklarer han.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Annonce:

Et skred

Selvom episoden ikke udspiller sig i Danmark, sker der tilsvarende ting herhjemme, mener Bjørn Brandenborg, der forklarer, at det handler om meget mere end ’bare et håndtryk.’

- Det er et symbol på, vi har en gruppe mennesker, som ikke respekterer vores samfund, og som har et kvinde- og menneskesyn, hvor alle ikke er lige, siger han og uddyber:

- Det er et skred, hvor en gruppe muslimer kræver særbehandling og regler, som kun gælder for nogle, og så må resten tilpasse sig det.

'Respekter dansk lov'

Derfor er det også retsordførerens klare overbevisning, at de religiøse love skal vige for de danske love, men også for ordentlighed i al almindelighed.

- Man skal selvfølgelig opføre sig ordentligt og respektere de værdier, der gør sig gældende i Danmark.

Retsordfører Bjørn Brandenborg (S) blev forarget, da han så håndtryk-video fra Norge for første gang. Foto: Arkiv.

Problemet er ifølge Bjørn Brandenborg dog ikke kun drengen, der nægter at give hånd. For i videoen kan man også høre, at der fra salen bliver råbt ’haram’ under episoden, og han undrer sig over, at forældrene til drengen ikke blander sig.

Annonce:

- De burde skamme sig i stedet for at råbe nede fra salen, siger han.

Det er retsordførerens håb, at videoen kan være anledning til at få gang en ordentlig debat om problematikken, og at flere af kollegaerne fra den yderste venstrefløj har lyst til at deltage.

- Jeg synes, at partierne på den yderste venstrefløj svigter. Jeg mener også, at Skolelederforeningen bør gå ind i debatten, så vi kan stå vagt om de værdier, vi har i Danmark, siger Bjørn Brandenborg.