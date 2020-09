Reagerer på sexchikane

De seneste dages offentlig debat om sexchikane i mediebranchen, får nu statsminister Mette Frederiksen til tasterne på Instagram.

'Jeg bakker op om alle de kvinder, der nu siger fra. De mænd, der giver deres støtte,' skriver statsministeren.

'Det gør jeg, fordi sexchikane er magtmisbrug. Fordi det reproducerer gamle magtstrukturer, og fordi det grundlæggende bare er forkert.'

Hun skriver også, at hun bakker op om tv-værten Sofie Linde, der startede diskussionen ved Zulu Comedy Galla for 14 dage siden.

Gammel sag

Opslaget kommer sammen aften, som Alternativet tilslutter sig Radikale Venstre i kritikken af udenrigsminister Jeppe Kofods 12 år gamle sexskandale.

Her kritiserer partierne, at udenrigsministeren blev udnævnt, selvom han i 2008 var involveret i en sag, hvor han havde sex med et 15-årigt medlem af ungdomspartiet DSU.

Det vil hverken Socialdemokratiet eller Udenrigsministeren forholde sig til.

