Red Barnet: Mobning handler om generel utryghed

Mobning kan give store ar på sjælen og skade børns selvværd.

Selv om der i årevis har været fokus på mobning i folkeskolerne, er det fortsat et stort problem, og derfor er det afgørende at afsætte yderligere midler til bekæmpelsen af mobning.

Det mener Red Barnet, som har set nærmere på et udspil fra SF om bekæmpelse af mobning.

Partiet vil afsætte 100 millioner kroner på finansloven til blandt andet at forlænge Den Nationale Klageinstans mod Mobning og til at give børn ret til akut psykologhjælp, hvis de er blevet udsat for mobning.

Det sidste kan være en oplagt løsning for nogle børn, mens psykologsamtaler kan være svære at håndtere for andre.

Det forklarer seniorrådgiver Naja Kinch Sohn fra Red Barnet.

- For nogle børn vil det være rigtig gavnligt at tale med en dygtig psykolog, som kan hjælpe dem med at forstå, at mobningen ikke er deres egen skyld.

- Det er der mange børn, der tror, det er. Det har de brug for at få at vide, så de ikke skammer sig over mobningen.

- Men samtidig er der andre børn, der tror, at det at tale med en psykolog er et tegn på, at det er dem, der er noget galt med. Det skal psykologerne være opmærksomme på, siger Naja Kinch Sohn.

Siden 2017 har elever og forældre kunnet klage til Den Nationale Klageinstans mod Mobning, hvis de oplever, at skolen ikke tager ordentlig hånd om mobning på skolen.

I 2022 står klagemyndigheden dog til at forsvinde, fordi den er underlagt en solnedgangsklausul - en udløbsdato.

SF vil forlænge instansens levetid. Den har mindet skolerne om deres ansvar for at sætte ind mod mobning, påpeger Naja Kinch Sohn.

Og det er vigtigt, at skolerne forstår, at mobning ikke kun handler om de børn, der er direkte involveret.

- Der kan være mange årsager til, at mobning opstår. Det er vigtigt, at man som skole tager sig tid til at forstå, hvad mobningen handler om. Man skal ikke kun undersøge en konkret situation, men hvad der er på spil i et bredere perspektiv.

- Skolerne er forpligtet til at håndtere mobningen som et fællesskabsproblem – det handler ikke kun om de enkelte børn, som er med i mobningen. Det handler om hele miljøet omkring børnene, som har gjort det utrygt at være i klassen, siger Naja Kinch Sohn.