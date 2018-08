Reddede bankerne for ti år siden: Nu kæmper han mod dem

Det er en skuffet Morten Bødskov, som er i gang med at udvikle en strategi, der skal forhindre hvidvask. For ti år siden var han med til at redde bankerne i finanskrisen

Da finanskrisen for ti år siden buldrede af sted, forhandlede daværende finansordfører Morten Bødskov (S) redningspakker til de hårdt ramte banker.

I dag har piben dog fået en anden lyd.

For nu er Morten Bødskov, der i dag er formand for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget og Socialdemokratiets retsfordfører, med til at kæmpe imod bankernes hvidvask.

- Der er behov for skærpet lovgivning, mere kontrol og et tættere samarbejde mellem sektoren og de myndigheder, der skal kontrollere bankerne, siger han til Jyllands Posten.

Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre arbejder på en ny hvidvaskstrategi. Det er de selv samme partier, der var forligskredsen bag bankpakkerne for ti år siden.

Ingen tolerance

Når forhandlingerne til efteråret går ind i sin afsluttende fase, har Socialdemokratiet forslag, der skal slå hårdere ned på dem, der hvidvasker, men også dem, der ikke stopper det i tide.

- Åbenlys og groft uagtsom passivitet skal også kunne straffes. Der er behov for, at der er et klart ansvar, som der ikke rigtigt er i dag, siger Bødskov.

Overfor Jyllands Posten erkender Bødskov, at han er både skuffet og overrasket over bankernes hvidvask og skattely.

Hvidvask for 53 milliarder

Det er sagen om de 53 milliarder, som Danske Bank har hvidvasket, der har fået Bødskov til at indse situationens alvor.

Berlingske afdækkede skandalen, og Finanstilsynet har kritiseret bankens topledelse for massivt svigt.

Hvidvaskningen foregik i Danske Bank estiske filial. Også Putins fætter Igor Putin var involveret. Desuden er det kommet frem, at den estiske filial, hvor hvidvaskningen foregik, havde et nordkoreansk firma, der handlede våben blandt kunderne.

I mandags kom det frem, at bagmandspolitiet skal efterforske Danske Bank.