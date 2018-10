Reddet i 11. time: USA og Canada redder vigtig handelsaftale

Canada og USA er natten til mandag dansk tid nået til enighed om rammerne for en opdatering af Den Nordamerikanske Frihandelsaftale (Nafta).

Det skete, kort før en deadline som parterne selv havde sat til midnat søndag lokal tid (klokken seks mandag morgen dansk tid, red.).

Dermed kan Nafta fortsætte som en trilateral aftale mellem USA, Canada og Mexico. Den nye aftale ventes at blive underskrevet af de tre landes ledere inden for de næste 60 dage.

USA og Mexico blev i august enige om rammerne for en fornyelse af frihandelsaftalen. Aftalen har siden 1994 været grundlaget for samhandlen mellem de to lande samt Canada.

Fredag udsatte USA og Mexico pludselig en planlagt offentliggørelse af indholdet i deres nye aftale.

Det skete for at give USA og Canada mere tid til at løse deres uenigheder og sikre, at også fremover omfatter tre lande.

Og nu er det altså lykkedes at nå til enighed. En officiel udmelding fra både USA og Canada forventes i løbet af mandag morgen dansk tid.

Aftalen, som parterne nu har indgået, styrker blandt andet USA's adgang til det canadiske marked for mejeriprodukter. Det har været en af de helt store knaster i forhandlingerne.

Ifølge en embedsmand er Canada gået med til at justere mælkekvoterne, skriver nyhedsbureauet AFP.

USA's præsident, Donald Trump, havde forud for den indgåede aftale advaret Canada om, at USA ville lægge told på importerede biler og autodele fra naboen mod nord, hvis forhandlingerne løber ud i sandet.

Mexicos præsident, Enrique Peña Nieto, og Andres Manuel Lopez, som overtager præsidentposten fra Nieto til efteråret, har begge tidligere sagt, at en ny udgave af Nafta skal omfatte alle tre lande.