Regeringen åbner døren på klem for små butikker

Regeringen vil åbne for click and collect i små butikker uden forudbetaling

Fungerende finansminister Morten Bødskov (S) indkalder Folketingets partier til nye forhandlinger om justeringer af hjælpepakker til det danske erhvervsliv.

Det har han netop fortalt på et door-step i Finansministeriet, hvor han medgiver, at mange erhvervsdrivende lider i under den lange coronanedlukning.

Et konkret initiativ som regeringen spiller ud med, er at justere på reglerne for den såkaldt click and collect-ordning.

Kræver ikke webshop

Som det er nu, kan en butik sælge varer online, som kunden så kan afhente fysisk i butikken. Men det er et krav, at varen allerede er betalt.

Det krav vil regeringen nu fjerne, hvilket giver mindre butikker uden webshops mulighed for at åbne op for salg direkte i døren.

Det bliver dog stadig ikke tilladt for kunder at komme fysisk ind i butikker, understreger Morten Bødskov. Han ser ikke det nye initiativ som en genåbning af Danmark.

- De her butikker fortjener ikke at knække nakken lige inden, at det hele ser lysere ud, afslutter fungerende finansminister Morten Bødskov.

Udover at gå i dialog med Folketingets partier, vil regeringen også inddrage de relevante brancher for at kunne lave en målrettet justering af de økonomiske hjælpepakker.

