Regeringen afviser at gøre mere for at genskabe sms'er

Troels Lund Poulsen 'ved ikke lige hvordan og hvorledes man kontakter Apple' og afviste på et pressemøde fredag at række ud til techgiganten for at få hjælp til at genskabe de slettede sms'er sendt fra Mette Frederiksen iPhone

Regeringen kommer ikke til at tage yderligere skridt i forhold til at genskabe Mette Frederiksens slettede sms'er.

Det oplyser justitsminister Peter Hummelgaard (S) i et skriftligt svar til Ritzau.

Flere oppositionspartier meddelte mandag aften, at de ønskede at tage kontakt til Apple for at høre om genskabelse af slettede sms'er.

Justitsministeren skriver, at han har noteret sig, at en 'række eksperter på forskellig vis har givet udtryk for, at det er udsigtsløst at bede Apple om at genskabe beskederne.'

- Regeringen kommer på den baggrund ikke til at tage yderligere skridt i forhold til de pågældende beskeder, skriver han.

Sagen om de slettede sms'er fra Minksagen er blusset op igen, efter at B.T. i sidste uge afslørede, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) aldrig blev bedt om at undersøge, om de - eller Center for Cybersikkerhed - kunne finde de slettede sms'er fra blandt andre statsministeren i data fra tjenestens overvågning af det statslige wi-fi-netværk.

FE havde ellers selv nævnt muligheden, men da der ikke var lovhjemmel, blev forsøget aldrig gjort.

På baggrund af det indkaldte fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) samtlige partiledere til orientering mandag aften, hvor det blev gjort klart, at FE ikke længere havde mulighed for at genskabe sms'erne.

Justitsministeren skriver tirsdag aften, at der 'intet nyt' er kommet frem, som skulle give anledning til at undersøge genskabelsen nærmere.

Flere af oppositionspartierne gav mandag aften udtryk for, at de var blevet vildledt, da oplysningen om, at FE ikke havde lovhjemmel til at forsøge at genskabe sms'erne, blev tilbageholdt i et svar, der blev givet til Folketinget, da sagen rullede i slutningen af 2021.

Mandag aften understregede Troels Lund Poulsen dog, at daværende forsvarsminister Trine Bramsen (S) havde informeret om den manglende hjemmel på et lukket samråd.

- Folketinget blev i 2021 orienteret om, at Center for Cybersikkerhed ikke havde hjemmel til at lede efter iMessages eller sms'er, sagde han.

- Det blev meddelt mundtligt til samrådet, og en taleseddel blev efterfølgende oversendt til Granskningsudvalget 13. december 2021.

Folketinget er således blevet orienteret mundtligt og skriftligt om hjemmelsspørgsmålet, sagde han.

Troels Lund Poulsen blev mandag aften foreholdt, at ingen af dem, der deltog på samrådet, tilsyneladende forstod, at FE manglede lovhjemmel til at forsøge, og at FE havde gjort opmærksom på at mangle den hjemmel.

- Der kommer jeg lidt til kort, for jeg sad ikke selv i det lukkede samråd, svarede ministeren.