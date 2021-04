Regeringen afviser pure vennetjeneste i infrastrukturplan

En del af regeringens nye infrastrukturplan er en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn. En forbindelse som Danfoss ønsker og som tidligere stabschef for Socialdemokratiet Martin Rossen arbejder for i sin rolle som direktør for Public Affairs for virksomheden.

Der har tidligere været spekuleret i, hvorvidt Martin Rossens nære forbindelser til Socialdemokratiets absolutte top ville have indflydelse på regeringens indstilling over for en sådan forbindelse.

På et pressemøde torsdag afviste transportminister Benny Engelbrecht (S) dog pure, at partifællen Martin Rossens stilling i Danfoss - som han tiltrådte i sommeren 2020 - har haft nogen indflydelse på regeringens disposition.

- Jeg er ked af at ødelægge den dårlige stemning. Men det er faktisk sådan, at hvis du læser Socialdemokratiets udspil fra 2019, så indgår en Als-Fyn forbindelse rent faktisk i det.

- Og havde du læst lokalpressen fra dengang - nok ikke landspressen - havde du set, at det var noget af det, Socialdemokratiet lagde vægt på, sagde Benny Engelbrecht og fortsatte:

- Så dette her er ikke et nyt projekt. Det er noget, som vi beskrev meget eksplicit i den plan, der blev fremlagt af Socialdemokratiet før valget.

I Socialdemokratiets infrastrukturudspil fra januar 2019 er der en lang række eksempler på 'relevante projekter, som skal drøftes politisk'. Her er en fast forbindelse mellem Als og Fyn ikke nævnt.

Andetsteds i udspillet står forbindelsen dog nævnt. Det er under projekter, der ikke skal finansieres med midler i udspillet:

- Projekter som eksempelvis en fast forbindelse over Kattegat, en fast forbindelse mellem Fyn og Als, en havnetunnel i København og en udvidelse af Københavns Metro vil skulle finansieres ved hjælp af brugerbetaling eller privat medfinansiering, står der.

I regeringens udspil præsenteret torsdag fremgår det under 'nye undersøgelser', at en af dem er 'en fast forbindelse mellem Als og Fyn'.

Direkte adspurgt, om Martin Rossens ansættelse i Danfoss har påvirket regeringens plan, sagde Benny Engelbrecht:

- På ingen som helst måde, nej.