Regeringen afviser råd om at gribe ind på boligmarkedet

Boligmarkedet har været brandvarmt under corona, men regeringen vil ikke følge rådet fra rådgiverne i Det Systemiske Risikoråd om at gribe ind.

Rådet, der blev nedsat efter finanskrisen, henstillede ellers i juni til, at muligheden for afdragsfrihed for højt forgældede låntagere blev begrænset.

Den henstilling følger regeringen dog ikke, da det ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) tyder på, at der er kommet mere ro på markedet.

Det oplyses i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

- Det er gode tegn, og derfor er der heller ingen grund til at gribe ind her og nu, hvor vi samtidig ser, at dansk økonomi er sund.

- Husholdningernes økonomi er robust, og bankerne er stabile, lyder det fra ministeren i pressemeddelelsen.

Rådet henstillede til, at boligejere ikke skulle kunne optage afdragsfrie realkreditlån mod pant i fast ejendom, hvis belåningen er over 60 procent.

Afdragsfrie lån er lån, hvor man i perioder ikke betaler af på gælden, men kun betaler rente og bidragssats.

Senest tre måneder efter henstillinger fra rådet skal de følges, eller der skal komme en forklaring på, hvorfor det ikke sker.

Udmeldingen fra regeringen er kommet dagen inden deadline. Allerede umiddelbart efter henstillingen blev det dog også afvist af ministeren.

Selv om regeringen ikke vil gribe ind her og nu, skærpes overvågningen af boligmarkedet.

- Det mener jeg er rettidig omhu, mens vi nu forhåbentlig går fra coronatider til mere almindelige tider - også på boligmarkedet, lyder det fra Kollerup.

Det Systemiske Risikoråd holder øje med mulige finansielle risici og skal være med til at forhindre, at nye kriser rammer Danmark.

I rådet sidder blandt andet repræsentanter for Nationalbanken, Finanstilsynet og flere uafhængige eksperter.

Det kan komme med udtalelser af forskellige styrke, hvor en henstilling er et konkret initiativ, der kan løse et problem, rådet ser.

Rådet har dog kun en rådgivende rolle. Det er derfor ikke sikkert, at rådene følges, hvilket altså heller ikke er tilfældet her.