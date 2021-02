Regeringen afviser trængselsafgift

FAKTA: Flere lademuligheder og billigere strøm til elbiler

Kommissionen for grøn omstilling af personbiler er fredag kommet med sin anden rapport. Rapporten indeholder yderligere anbefalinger, der skal sikre flere grønne biler i Danmark frem mod 2030.

Her er kommissionens centrale anbefalinger:

* Der skal være bedre adgang til at lade sin elbil op i hele landet.

Kommissionen anbefaler, at infrastrukturen til opladning så vidt muligt drives af markedet. Det skyldes hensyn til samfundsøkonomien.

Kommissionen anbefaler dog samtidig, at staten finder pengepungen frem og hjælper med at betale for ladekapacitet i de dele af landet, hvor det er nødvendigt.

* Det skal være billigt at lade elbilen op.

Kommissionen anbefaler, at opladning af elbilen kun skal koste en lav elafgift på 0,8 øre per kWh. Det kan eksempelvis ske ved installation af bi-målere.

Markedet skal samtidig sikre en 'rimelig prissætning'. Ellers anbefaler kommissionen, at markedet reguleres via prislofter.

* Der skal være strøm nok til alle de nye elbiler.

Ifølge kommissionen vil der være behov for øgede investeringer i elnettet som følge af det stigende antal elbiler.

Det er dog usikkert, hvor stort behovet vil være. Kommissionen anbefaler derfor, at netselskaberne får 'de rette rammer' til at udbygge elnettet, i takt med at forbrugere og virksomheder går over til eltransport.

* Roadpricing og skat på trængsel.

Kommissionen anbefaler at undersøge en trængselsafgift i miljøzonen i København og Frederiksberg. Det skal ske, før der træffes beslutning om eventuelt at indføre afgiften.

En trængselsafgift kan potentielt fungere som en trædesten til en national kilometerbaseret vejafgiftsordning, skriver kommissionen.

En sådan afgift skal kunne betales via 'app-løsninger'. Det kan måske medvirke til at undgå betalingskøer, som man kender det fra blandt andet Frankrig.

Kommissionen anbefaler, at der igangsættes et pilotforsøg med roadpricing for personbiler. Det skal indhente erfaringer til en eventuel udvidelse af systemet for de kilometerbaserede afgifter for lastbiler.

Kilde: Kommissionens delrapport 2: 'Veje til en veludbygget ladeinfrastruktur'.