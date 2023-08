Regeringen: Du skal IKKE selv spare op til ældrepleje

Regeringen har ikke planer om at fremføre et lovforslag, der skal få danskere til selv at spare op til deres ældrepleje.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) i et stort interview med Berlingske søndag.

- Regeringen vil indfri sit regeringsgrundlag – og det er ikke en del af regeringsgrundlaget, siger Lars Løkke Rasmussen til avisen.

Hen over sommeren har det været til debat, om danskere fremover skal spare op til deres egen ældrepleje.

Debatten begyndte, da Lars Løkke Rasmussen i maj luftede sine indledende tanker om, at privilegerede danskere selv kan komme til at betale for deres ældrepleje. Det gjorde han første gang over for Avisen Danmark.

Efterfølgende gik også Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, ind i debatten.

I en kronik i Jyllands-Posten i juli argumenterede Christian Rabjerg Madsen for, at nogle af de udfordringer, som fremtidens ældrepleje står over for, kan imødekommes af en privat opsparing. Den kunne være i stil med pensionssystemet, lød det.

Efterfølgende var Mette Frederiksen ude og kalde debatten 'nødvendig'.

Men for nu bliver det altså ved snakken.

- Vi kommer ikke til som regeringsledelse at sige, at der ikke må være plads til forskellige debatter – det betyder bare ikke, at det så også omsætter sig til lovforslag, siger statsministeren til Berlingske.

I interviewet understreger de tre partiledere desuden, at arbejdsudbuddet fremover vil være helt centralt, når der skal udarbejdes ny politik.

Penge er der nemlig nok af, mener statsministeren. Men hvis ikke, der er nok hænder på arbejdsmarkedet, kan vi ikke bruge pengene.

I Berlingskes artikel fremgår det desuden, at Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann-Jensen sammen skal på tur gennem Danmark i september.

Her skal de besøge virksomheder og institutioner. Der vil desuden blive afholdt seks stormøder, hvor fremmødte borgere kan stille spørgsmål til regeringstoppen.