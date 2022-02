Regeringen er på vej med nyt opgør med techgiganterne

Et nyt medieudspil fra regeringen sigter blandt andet efter et opgør med polarisering og skadeligt indhold på sociale medier.

Ritzau har set en del af udspillet, som præsenteres torsdag klokken 11.00 af kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Der lægges op til, at Danmark samarbejder med en række ligesindede lande for mere 'demokratisk kontrol og gennemsigtighed' hos techvirksomhederne.

Techvirksomhederne skal anmodes om at give indsigt i deres algoritmer. Det er den mekanisme, der styrer, hvad en bruger får præsenteret af indhold.

Desuden skal sociale medier gøres mere ansvarlige for skadeligt indhold, der påvirker børn og unge.

Camilla Mehlsen, digital medieekspert hos Børns Vilkår, bider særligt mærke i delen med at beskytte børn og unge på sociale medier og fokusset på algoritmer.

Hun kalder udspillet tiltrængt.

- Regeringen er før kommet med nogle udspil om indholdsregulering af ulovligt indhold. Men netop delen med det skadelige indhold har været fraværende.

- Det er klart, at Danmark ikke kan løse problemerne alene. Men det er ikke det samme, som at vi ikke kan gøre noget for at beskytte børn og unge online.

Sten Schaumburg-Müller, professor i mediejura på Syddansk Universitet, tager det forbehold, at det ikke vides, hvordan planerne skal føres ud i livet.

Men overordnet roser han udspillet. Særligt den mere hårdhændede tilgang til Facebook.

Han nævner som eksempel Umbrella-sagen, hvor videoer med seksuelt indhold af en mindreårig blev delt på det sociale medie og florerede i lang tid blandt danske brugere, uden at Facebook blev stævnet i Danmark af den grund.

- Når Mærsk sender skibe rundt i verden, kan jeg garantere for, at de overholder lokale regler. Så hvorfor skulle Facebook ikke?

Venstre tror dog, det kan blive svært for et lille land som Danmark at gøre den store forskel.

- Det er svært at se, hvad der egentlig skal blive ud af det. Det er ikke som sådan en bebrejdelse af regeringen, for det er en vanskelig opgave. Og det er en opgave, der kræver samarbejde med andre lande, siger medieordfører Jan E. Jørgensen.

- Men selvfølgelig skal vi ikke give op. Debatten i sig selv er jo også med til, at techgiganterne har fokus på det her.