Regeringen får kritik for langsomt arbejde med klimamål

Det halter med at iværksætte flere af de grønne tiltag, som var en del af sidste års finanslov.

Blandt andet er der ikke sat gang i planerne om en ny grøn fremtidsfond eller at finde flere penge til at fjerne klimaskadelig landbrugsjord fra produktionen.

Det skriver Politiken.

Flere af regeringens støttepartier kritiserer nu regeringen for ikke at gøre nok for at følge op på de grønne tiltag, man blev enige om med finansloven.

- Det går alt, alt for langsomt, siger Sofie Carsten Nielsen, politisk ordfører for Radikale Venstre, til Politiken.

Hun oplever, at regeringen har det med at 'trænere processerne' - eller med andre ord trække dem i langdrag.

I flere tilfælde har det ellers været aftalt, at de grønne tiltag skulle komme hurtigere til verden.

I tiltaget om at fjerne klimaskadelig landbrugsjord fra produktionen står der for eksempel, at parterne 'mødes med henblik på primo 2020 at igangsætte udmøntningen hurtigst muligt'. Men det er endnu ikke sket.

- Det er gået for sløvt med at få omsat de grønne ambitioner, siger Signe Munk, klimaordfører for SF, til Politiken.

Også Enhedslistens klimaordfører, Mai Villadsen, mener, at man har travlt med at få de grønne tiltag i gang.

Hun siger til Politiken, at hun både er meget frustreret og bekymret over, at man ikke har fået gennemført mange af initiativerne fra finansloven.

I et skriftligt svar til Politiken siger miljøminister Lea Wermelin (S), at klimaet, miljøet og naturen er lige så vigtigt nu som før coronakrisen, men at krisen har haft betydning for arbejdet.

Den forklaring giver Sofie Carsten Nielsen fra Radikale Venstre imidlertid ikke meget for. Hun forklarer, at arbejdet også gik for langsomt før coronakrisen.

- Det var jo i december, at vi besluttede de her grønne tiltag, og der er slet ikke kommet noget i gang endnu.

- Det er først nu sent i april, at der bliver holdt ordførermøder, siger hun til Ritzau.

Tidligere har Radikale Venstre truet med at trække sin støtte til regeringen, hvis ikke den følger op på de klimaløfter, den er kommet med.

Den trussel står stadig ved magt, såfremt regeringen løber fra et løfte om at træffe klimabeslutninger, som vil reducere CO2, inden sommerferien.