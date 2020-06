Regeringen foreslår to ugers feriepenge udbetalt

Regeringen foreslår, at borgerne skal have udbetalt to uger af deres indefrosne feriepenge for at stimulere økonomien under coronasituationen.

Det erfarer Ekstra Bladet.

Det skal give borgerne flere penge mellem hænderne, men det skal først ske senere på året. Ifølge regeringen vil det sandsynligvis blive til oktober.

Årsagen til dette er, at danskerne fortsat får en del af deres ferieberettigede løn indefrosset frem til 31. august i år. Pengene skal så først komme til udbetaling, når der er overblik over det samlede opsparede beløb, er regeringens ræsonnement.

Ordningen med de indefrosne feriepenge skyldes, at danskerne optjener dobbelte feriepenge i overgangsfasen til en ny model.

For den enkelte er der tale om et beløb, som udgør 12,5 procent af den ferieberettigede løn. Det vil sige bruttolønnen fratrukket løn under ferie. Der skal betales skat af feriepengene, når de bliver udbetalt.

Tegner sig flertal

Det var i første omgang meningen, at disse penge først skulle udbetales ved den enkeltes folkepensionsalder, så økonomien ikke blev overophedet. Men på grund af corona-krisen har flere politiske partier foreslået, at en del pengene i stedet skulle komme til udbetaling med det samme.

Der tegner sig da også et bredt flertal i Folketinget for, at pengene bliver udbetalt.

Onsdag kommenterede finansminister Nicolai Wammen (S) forslaget.

- Jeg ser feriepengene som et stærkt værktøj i kassen. Vi vil i morgen drøfte med Folketingets partier, hvilke forskellige værktøjer vi kan bringe i anvendelse, sagde finansministeren efter dagens spørgetime.