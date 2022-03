Regeringen klar til at sende 800 soldater til Baltikum

Hvis Nato officielt anmoder om det, vil regeringen tilbyde at udsende en kampbataljon bestående af 800 soldater til Baltikum.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde om Danmarks bidrag til Ukraine.

- Den hjælp, som det ukrainske folk og præsident Zelenskyj har behov for, vil vi imødekomme så godt, som vi overhovedet kan, siger Mette Frederiksen.

Før at den danske kampbataljon kan sendes afsted, kræver det Folketingets samtykke. Der vil senere på ugen blive fremsat et beslutningsforslag i Folketingssalen.

Et bredt flertal har dog tirsdag på et møde i Det Udenrigspolitiske Nævn bakket op om beslutningen.

- Den russiske aggression, vi har set i Ukraine, har betydet, at Nato har besluttet at styrke forsvaret mod øst. Ikke mindst de tre baltiske lande står i en sårbar situation, siger Mette Frederiksen.

- Vi har besluttet os for i Nato at bekræfte, hvad der er helt essentielt for hele Europas sikkerhed - nemlig at vi forsvarer hvert et hjørne af vores alliance.

Danmark er allerede til stede i Baltikum, hvor mere end 200 soldater er en del af Natos fremskudte tilstedeværelse i Estland. Desuden er der danske F-16-fly i Litauen og danske udsendte på Natos divisionshovedkvarter i Ādaži i Letland.

Regeringens melding kommer på dagen, hvor den ukrainske præsident har holdt tale for Folketinget.

- Krigen har raset i mere end en måned. Jeg tror, vi alle sammen har svært ved at finde ord. Næsten fire millioner er flygtet, tusindvis er dræbt. Byer ligger i ruiner. Det er alt sammen brutale og helt meningsløse konsekvenser af Putins krig og invasion, siger Mette Frederiksen.

Bataljonen, som regeringen vil udsende, er i øjeblikket samlet i Slagelse.