Regeringen lukker to asylcentre

Udlændinge- og Integrationsministeriet lukker to asylcentre og et beredskabscenter. Det sker grundet det faldende antal asylansøgere.

Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi har historisk lave asyltal for tiden. Det betyder, at vi nu kan lukke et par asylcentre.

- De lave tal betyder også, at vi kan bruge penge på at hjælpe flere flygtninge tættere på konflikterne. Og på vores eget velfærdssamfund, skriver udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der netop er vendt tilbage til posten efter barsel.

Der er tale om opholdscentrene i henholdsvis Sandvad, der ligger mellem Jelling og Tørring, og Thyregod samt beredskabscentret i Brovst, der bliver lukket. Opholdscentre er centre, hvor asylansøgere venter på at få behandlet deres sag.

Antallet af asylansøgere i Danmark er faldet fra 21.316 i 2015, der var præget af store flygtningestrømme i hele Europa, til 2716 i 2019. Ifølge ministeriet har omkring 1000 personer søgt asyl i Danmark i de første otte måneder af 2020.

I 2015 fik 10.849 personer asyl i Danmark. I 2019 var tallet 1783, og i år til og med august har 395 personer fået asyl.

Beboerne i de centre, der bliver lukket, vil blive placeret på andre centre.

- Jeg er godt tilfreds med, at færre søger asyl i Danmark. Og jeg håber, at vi kan fastholde den positive udvikling, skriver Mattias Tesfaye i meddelelsen.

Efter lukningen af de to centre vil der ifølge Nyidanmark.dk være 12 asylcentre i drift. Det er et markant fald fra de 98 centre, der var i drift i starten af 2016, hvor presset var størst.

Ud over opholdscentre er der blandt andet et modtagecenter, udrejsecentret Kærshovedgård og flere børnecentre.

Ifølge ministeriet er der 2300 personer indkvarteret i asylsystemet. Heraf er omkring halvdelen i opholdsfasen - de afventer altså behandling og afgørelse - og omkring halvdelen er afviste asylansøgere.