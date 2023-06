Regeringen melder ud: Der kommer ikke skærm-forbud på landets skoler

Søndag har alle landets skoler modtaget et brev fra børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S)

’Børn digitale liv er på visse områder lige så ødelæggende som rygning.’

’Det værste, der er sket for vores børn, i min levetid.’

Børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) og regeringen har ikke lagt skjul på, at skærmforbruget – eller som det hedder i daglig tale - skærmtiden i landets skoler ifølge ham er helt kritisk og skadelig.

Derfor har ministeren heller ikke været afvisende over for et decideret forbud mod mobiltelefoner eller andre skærme på landets folkeskoler.

Indtil nu.

Brev til landets skoler

Søndag har Mattias Tesfaye sendt et brev ud til landets folkeskoler, hvori han gør det klart, at der ikke kommer noget forbud mod hverken mobiltelefoner eller andre skærme.

Det skriver Politiken.

- Det her er en klar tilkendegivelse fra mig om, at der ikke kommer noget lovforslag om et generelt forbud mod skærme i den danske folkeskole, siger Mattias Tesfaye i et interview med Politiken.

Dog indeholder brevet en klar opfordring til skoleledelserne.

- Jeg vil godt være meget tydelig om, at regeringen bakker op om de skoleledelser, der regulerer mobiltelefonerne og computernes rolle i undervisningen, og opfordrer de skoleledelser, der endnu ikke har forholdt sig til det, til at påtage sig det ansvar, siger Mattias Tesfaye til Politiken.

Ifølge børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) er dele af børns digitale liv lige så skadeligt som rygning. Men han afviser alligevel, at der skal drastiske politiske tiltag til for at bekæmpe problemet

Dagtilbud

Det er ikke kun i folkeskolerne, at skærmene har skabt stor debat.

Tidligere i juni slog børne- og undervisningsministeren og regeringen fast, at der vil blive udarbejdet et forslag til en lovændring, så børn mellem nul og seks år ikke kigger på en skærm, mens de er i daginstitution.

- Børns skærmforbrug har været kraftigt stigende de seneste år, og flere forskere peger på, at det ikke er sundt. Jeg synes ikke, der er nogen grund til, at det skærmforbrug stiger, mens de er i vuggestue eller børnehave, sagde Mattias Tesfaye i den forbindelse til ritzau.

Steget til 52 procent

Andelen af treårige, der bruger mere end en time om dagen på computer, tv, YouTube eller iPad, er steget fra 29 procent i 2009 til 52 procent i 2021.

Det fremgår af en rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter Vive fra 2022.

- Men kan det ikke tænkes, at stigningen primært skyldes en stigning i hjemmet?

- Jeg ved godt, at det meste skærmforbrug foregår i hjemmet, og der har forældrene et ansvar. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til, at børnehaven ligefrem øger børnenes skærmforbrug, lød svaret fra Mattias Tesfaye tidligere på måneden.

Lovændringen skal ikke omfatte personalets kommunikation med forældrene eller det arbejde, der ikke involverer børnene, fortæller ministeren.

Det vil eksempelvis også fortsat være muligt for det pædagogiske personale at sætte musik på via en iPad, hvis det står til Mattias Tesfaye.

Hos pædagogernes fagforening, Bupl, er formand Elisa Rimpler ikke umiddelbart begejstret, hvis ministeren ender ud i et forslag med et decideret forbud.

- Vi skal lære børn at begå sig i trafikken, vi skal lære børnene at omgås hinanden, og vi skal lære dem, hvad der er god brug af skærme. Det gør vi os faktisk umage med, og det underkender man med det her forslag, sagde hun til Ekstra Bladet tirsdag.

- Det svarer lidt til at sige til læger, at de ikke må bruge bestemte instrumenter.