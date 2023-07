Regeringen ønsker at bidrage til fond

Regeringen ønsker at give et bidrag til Amazonas-fonden, der bekæmper skovrydning i regnskoven. Det skal ske fra næste år.

Det oplyser Statsministeriet i en mail til Ritzau.

Tirsdag lød det fra Brasiliens præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, at statsminister Mette Frederiksen (S) på et møde havde talt om et bidrag.

Efterfølgende var der stille fra den danske regering. Men onsdag bekræftes ønsket om at bidrage fra Statsministeriet.

- Statsministeriet kan bekræfte, at det er regeringens ønske at støtte Amazonas-fonden med et bidrag fra næste år.

Statsministeriet oplyser ikke, hvor stort et bidrag der er tale om. Det oplyses heller ikke, hvor pengene skal komme fra.