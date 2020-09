Regeringen og støttepartier enige om voldtægtslov

Regeringen og de tre støttepartier De Radikale, SF og Enhedslisten, er enige om at indføre en ny voldtægtslov baseret på samtykke.

De fortæller justitsminister Nick Hækkerup (S) og partiernes retsordførere tirsdag på et pressemøde.

Fremover skal begge parter give samtykke til en seksuel aktivitet, ellers vil der være tale om voldtægt. Det kommer også til at gælde i parforhold.

Det vil sige, at man altid skal sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex.

- Vi går fra et system, hvor der skulle være tvang og vold, for at det var voldtægt, til at der skal være samtykke. Det vil sige, at det er voldtægt, hvis man ikke er enige om det. Grundlæggende, der er selvfølgelig nuancer. Det er et kæmpe skridt for ligestillingen og for ligeværd, siger Nick Hækkerup.

I dag er en voldtægt karakteriset ved, at en gerningsmand har brugt vold eller trusler, eller hvis offeret har været i en tilstand, hvor vedkommende ikke har kunnet modsætte sig.

En ny lov baseret på samtykke kommer blandt andet på baggrund af det forståelsespapir, den socialdemokratiske regering blev enig med sine tre støttepartier om efter valget.

Det fremgår af aftalen, at samtykke skal gives frivilligt. Det kan både komme til udtryk igennem ord eller handlinger, som eksempelvis kys, berøringer eller lyde.

Derimod vil flirt, kys tidligere på aftenen og lignende ikke i sig selv blive anset som samtykke.

- Den her samtykkelov betyder, at nu er kvindens krop ikke et tag selv-bord, som handler om, at hun skal sige stop og nej. Nu handler det om, at man siger ja. Det handler om, at både kvinder og mænd får retten til egen krop, siger Rosa Lund, Enhedslistens retsordfører, om aftalen.

Karina Lorentzen Dehnhardt, som er SF's retsordfører, kalder det en milepæl.

Hun påpeger dog samtidig, at en samtykkelov kun kommer til at virke, hvis efterforskningen følger med.

- Vi forhandler politiforlig lige nu, og jeg synes, vi skal gøre arbejdet med at beskytte voldtægtsofre færdigt ved at sørge for særlige politienheder, der kan efterforske voldtægt og sikre, at samtykkelovgivningen kommer til at få gennemslagskraft i virkeligheden.

Selv om voldtægtslovgivningen bliver ændret, ændrer bevisbyrden sig ikke.

Det vil sige, at det er op til anklagemyndigheden at bevise, at der ikke er givet samtykke forud for og under et samleje eller en anden seksuel aktivitet.

I februar fremlagde Straffelovrådet sin betænkning om en ny voldtægtsbestemmelse.

Her anbefalede 10 af rådets 11 medlemmer, at den nye lov skal basere sig på frivillighed frem for samtykke. Men det har regeringen og støttepartierne altså besluttet ikke at lytte til.

Straffelovrådets arbejde var sat i gang af den tidligere regering.