Regeringen overvejer livstidsforbud mod tobakskøb for alle født efter 2010

Børn og unge født efter 2010 skal aldrig nogensinde kunne købe cigaretter eller andre tobaksprodukter.

Det er kernen i et forslag, som regeringen arbejder på og allerede har varslet over for en række organisationer.

Det erfarer Altinget fra flere kilder, der også fortæller, at regeringen er langt inde i overvejelserne om at gøre forslaget til en del af sit kommende udspil til en sundhedsreform.

Morten Grønbæk, der er direktør i Statens Institut for Folkesundhed, er meget positiv over for tiltaget.

- Det ville bringe Danmark op på en suveræn førsteplads i tobaksforebyggelsen på verdensplan. Rygning er så farligt, at det er nødvendigt, at politikerne skal sikre en fremtid, hvor ingen ryger, vurderer han over for Altinget.

Danmark vil med sådan en lov være et af verdens første lande til at forbyde cigaretter og tobaksprodukter for fremtidige generationer.

Ifølge tal fra de danske sundhedsmyndigheder er der årligt 13.600 årlige rygerelaterede dødsfald.

Det svarer til hvert fjerde dødsfald, og dermed er rygning den enkeltfaktor, som er skyld i, at flest danskere dør for tidligt.

Under den socialdemokratiske regering er der sket en stribe stramninger på rygeområdet:

Prisen på cigaretter er blevet sat op, det er blevet forbudt at ryge på alle ungdomsuddannelser, og der er kommet krav om, at cigaretpakker skal være i neutrale pakker og ikke må være synlige i butikkerne.

Sundhedsministeriets presseafdeling oplyser, at ministeren ikke har nogen kommentarer til Altingets oplysninger.

