Regeringen skrotter idé om flere miljøzoner

Mens landets fem største byer ser frem til muligheden for at bruge nye, skrappere regler for miljøzoner, begræder andre byer, at de ikke har samme mulighed for at bekæmpe kræftfremkaldende luftforurening fra dieselkøretøjer.

Det skriver Politiken torsdag.

- Det er noget svineri, siger borgmester Erik Nielsen (S) fra Rødovre Kommune til avisen.

Han ser det som et symptom på, at forstæderne bliver glemt i en debat, der centrerer sig om København og provinsen.

- Vi er den kommune i Danmark med tredjestørst befolkningstæthed. Det kan ikke være meningen, at man skal have lov til at støje og møge gennem vores by, uden at vi har en mulighed for at stille krav, siger han.

Forslaget om strammere miljøzoner i de største danske byer er en del af regeringens klimaudspil, der blev præsenteret tirsdag.

Det er udelukkende København, Aarhus, Odense, Aalborg og Frederiksberg, der får mulighed for at indføre skærpede miljøzoner med særlige krav til dieseldrevne lastbiler og busser over 3,5 ton.

I juli fik Erik Nielsen og andre borgmestre rundt omkring i landet et håb om, at de ville få samme mulighed. Det forslag fremgik nemlig af et idékatalog til en kommende klimaplan fra embedsværket til regeringen.

I lækkede dokumenter blev det foreslået at give byer med flere end 25.000 indbyggere mulighed for at indføre zonerne.

I så fald ville det gælde flere end 40 byer.

Men da regeringen tirsdag præsenterede udkastet til en klimaplan, var idéen om flere zoner altså skrottet.

Ærgerligt

Det ærgrer også borgmesteren i Gladsaxe, Trine Græse (S).

- Man begår en fejl, hvis kun Københavns Kommune får mulighed for at være med. Vi er nødt til at have en fælles løsning, og man er nødt til at tænke København større end blot Københavns Kommune, siger hun til Ritzau.

- Omegnskommunerne er så tæt sammenvokset med København, at bilisterne ikke kan se, hvor kommunegrænsen går. På en strækning af vores veje kan man køre igennem fire kommuner. Så kan man jo ikke have, at der er forskellige regler i de forskellige kommuner.

- Problemer med støj og møg stopper jo ikke ved kommunegrænsen, siger Trine Græse.

Socialdemokratiet støtter borgmestrenes kritik og vil tage spørgsmålet op i forhandlingerne. Det siger partiets miljøordfører, Christian Rabjerg Madsen (S).

- Der vil være en gevinst ved at tage miljøzonerne med både i forhold til befolkningens livslængde og livskvalitet, men også i forhold til økonomien. For man sparer samfundet for nogle udgifter, når folk ikke får hjerte-kar-sygdomme og luftvejssygdomme.

- Så jeg håber, at vi kan få presset regeringen i en mere ambitiøs retning, siger Christian Rabjerg Madsen.