Regeringen stævnet for at efterlade danske børn i Syrien

Det danske retssystem skal tage stilling til, hvorvidt Danmark har pligt til at hjemtage en søskendeflok på fem danske børn, der lige nu opholder sig i den syriske fangelejr al-Roj.

Udenrigsministeriet og dermed regeringen er fredag eftermiddag blevet sagsøgt af foreningen Repatriate The Children Denmark (RTC), skriver Berlingske.

Stævningen betyder, at en civil retssag skal finde sted.

Advokat Knud Foldschack repræsenterer organisationen Repatriate The Children Denmark, som fredag har lagt sag an mod regeringen. Organisationen arbejder for at få danske børn hjem fra syriske fangelejre. (Arkivfoto) Foto: Sofie Mathiassen/Ritzau Scanpix

Foreningen arbejder for at få regeringen til at hjemtage i alt 19 danske børn fra syriske fangelejre.

I stævningen, som Berlingske har læst, lægger RTC sag an med påstand om, at regeringen 'tilpligtes at anerkende, at (navn på børnenes moder, red.) og hendes fem børn har ret til at blive hjemtaget til Danmark af Udenrigsministeriet'.

- Det er ærgerligt, at vi er nødt til at gå gennem domstolene, for det tager tid, og vi ville meget nødigt tage det her skridt, siger advokat Knud Foldschack, som repræsenterer Repatriate The Children Denmark.

- Men regeringen har kategorisk afvist at hjælpe den her familie, og det her er sidste mulighed, siger han til avisen.

Moren til børnene er en etnisk dansk kvinde, som er konverteret til islam. Sammen med sin mand og fire børn rejste hun i november 2014 til Syrien og tilsluttede sig Islamisk Stat (IS).

Siden 2018 har kvinden og hendes nu fem børn levet i den syriske fangelejr al-Roj. Børnenes far blev fængslet af de kurdiske styrker anklaget for at være en del af terrorbevægelsen.

I al-Roj-lejren er det ældste barn i søskendeflokken en 13-årig dansk dreng.

Han er ifølge RTC i overhængende risiko for at blive tvangsfjernet fra sin mor og fire søskende for dernæst at blive placeret i en kurdisk såkaldt 'afradikaliseringslejr'.

Børnenes familie i Danmark har gentagne gange bedt myndighederne hjælpe moren og børnene hjem fra Syrien. Det har Udenrigsministeriet afvist.

Det er blandt andet sket med henvisning til regeringens principbeslutning om ikke at hjælpe udrejste til Islamisk Stat.