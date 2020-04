Regeringen suspenderer håndtryk ved ceremonier

Regeringen vil på grund af coronakrisen midlertidigt suspendere håndtryk ved grundlovsceremonier.

Det oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Konkret betyder det, at der i det kommende lovforslag om tildeling af statsborgerskab ikke vil blive stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

'Regeringens ønske om at suspendere håndtrykket skal ses i lyset af COVID-19 og de nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om ikke at udsætte sig selv og andre for smitte ved at give hånd', står der i pressemeddelesen.

Krav stilles igen efter coronakrise

Så snart coronakrisen er ovre, og sundhedsstyrelsen ændrer anbefalingerne igen, vil krav om håndtryk igen blive stillet.

- Vi kan selvfølgelig ikke forlange, at nye statsborgere skal give borgmesteren hånden, når sundhedsmyndighederne anbefaler, at man slet ikke giver hånd. Jeg tør ikke sige, hvornår vi kommer til at give hinanden hånd igen, udtaler Mattias Tesfaye.

I alt 2700 personer vil blive omfattet af de nye regler. Heriblandt er 1.000 ansøgere, der var omfattet af den seneste lov om tildeling af statsborgerskab, vil være omfattet af suspensionen.

Se også: Støttepartier: Drop håndtryk for nye statsborgere under krisen

Se også: Minister undviger at tale om at sætte håndtryk på pause