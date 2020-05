Regeringen vil ændre på afgifter for at få grønnere varmekilder

Det skal være billigere at varme op med el og dyrere at varme op med sorte energikilder som olie og naturgas. Ændringen af afgifterne på de to typer varme indgår i det længe ventede forslag til den første klimahandlingsplan, som regeringen præsenterer på onsdag.

Det skriver Politiken søndag.

- Det vil virkelig fremme de eldrevne varmepumper, siger klima- og energiminister Dan Jørgensen (S) til Politiken om regeringens forslag.

Forslaget er den del af forslaget til klimahandlingsplan, der handler om at sikre en omstilling til grøn varme. Ministeren vil dog ikke sætte tal på afgiftsændringerne.

Samtidig vil regeringen bruge 2,3 milliarder kroner i perioden 2020-2024 til forskellige initiativer, som skal få flere forbrugere til at skifte olie- og naturgasfyr ud med grønne løsninger som eldrevne varmepumper eller fjernvarme.

Der er i dag omkring 80.000 oliefyr og 380.000 naturgasfyr. Med den foreslåede pakke vil der stadig være flere hundredtusinder tilbage i 2030.

Både Klimarådet og Klimapartnerskabet for Energi og Forsyning har foreslået, at disse fyr bør være næsten helt udfaset i 2030, men Dan Jørgensen kalder regeringens forslag for 'ret ambitiøst', selv om det ikke opnår en udfasning.

- Det er en indsats, som mindst vil føre til en reduktion på 0,7 millioner tons CO2 i 2030. Det svarer til 250.000 færre benzin- eller dieselbiler, siger Dan Jørgensen til Politiken.

- Vi vil bruge 2,3 milliarder kroner til at udskifte olie- og gasfyr, og det betyder, at der vil være 20.000-40.000 færre oliefyr og 50.000-80.000 færre gasfyr.

Præsident for Danmarks Naturfredningsforening Maria Reumert Gjerding er tilfreds med, at regeringen 'går i den rigtige retning', men hun undrer sig over, at man ikke forsøger helt at fjerne de mange olie- og gasfyr.

- Jeg er sindssygt ærgerlig over, at man ikke har et mål om, at de skal være helt væk i 2030, siger Maria Reumert Gjerding til Ritzau.

Desuden efterlyser hun, at regeringen laver en afgift på biomasse, som også udleder for meget CO2.

- Det er håbløst for klimaet at brænde træ af, så at man ikke har en biomasse-afgift, som måske endda kunne finansiere noget af det her, synes jeg er rigtig ærgerligt, siger hun.

Klimarådets formand, økonomiprofessor Peter Møllgaard, mener også, at der skal mere til.

- Det er godt at komme i gang. Forslagene peger i den rigtige retning, men det er endnu ikke tilstrækkeligt, siger han til Politiken.

Han ser i øvrigt 'flere gode takter' i regeringens udspil.