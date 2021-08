Regeringen vil afsætte milliarder af kroner til covid-19

Regeringen vil holde fast i at have en reserve af penge til at håndtere covid-19-udfordringer også næste år.

Det fremgår af regeringens finanslovsudspil. Et udspil, Ritzau har set.

I alt ønsker regeringen at afsætte fire milliarder kroner til 'at håndtere udfordringer som følge af covid-19'.

- Reserven udmøntes løbende i takt med behov for indsatser i forbindelse med den videre håndtering af covid-19 med videre, fremgår det.

Sidste år havde regeringen 9,2 milliarder kroner med i sit udspil til finansloven til en coronakasse, som også fik tilnavnet 'krigskassen'.

Når beløbet er mere end halveret, hænger det, ifølge regeringen, sammen med, at coronakrisen er aftagende.

Der er derfor ikke brug for helt så mange penge til at sætte gang i initiativer, der kan give økonomien et skub.

Finansminister Nicolai Wammen (S) var søndag aften selv med til at bære fysiske eksemplarer af regeringens finanslovsudspil ind til medarbejdere i Finansministeriet.

Her forklarede han, at coronakassen også skal ses som en slags økonomisk stødpude til ekstraudgifter, der fortsat kan komme på grund af covid-19.

Også selv om udfasningen af restriktioner har gjort det mindre relevant, fordi økonomien igen er kommet i svingninger.

- Det er ikke sikkert, at vi får brug for den. Og hvis vi ikke gør, skal den ikke bruges til alle mulige andre ting.

- Men det er klogt, at vi sørger for at have et år mere med krigskassen, når vi stadig er i en tid, hvor der er usikkerhed, sagde Nicolai Wammen tidligere søndag.

Finansministeren præsenterer mandag formiddag regeringens udspil til finansloven for næste år.