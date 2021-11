Regeringen vil begrænse alkoholsalg i nattelivet

Det skal være slut med at købe alkohol i butikker mellem midnat og klokken 05.00 i festområder som Jomfru Ane Gade i Aalborg, Gothersgade i København samt i andre såkaldte nattelivszoner i Danmark.

Det er et af flere forslag i et nyt udspil fra regeringen, som med det nye udspil vil skabe mere tryghed i nattelivet.

Det skriver Politiken.

- Grundlæggende har vi vel alle sammen en interesse i, at der bliver drukket mindre, og at der ikke er den her meget heftige drukkultur, hvor folk kommer helt uden for sans og samling, siger statsminister Mette Frederiksen (S) til Politiken.

- Den kultur har også en relation til vold, som kan opstå, fordi folk simpelthen er for påvirkede.

Med forbuddet mod at sælge alkohol i detailbutikker i de sene nattetimer vil regeringen tilbagerulle noget af liberaliseringen af lukkeloven fra 2005. Dengang blev det lovligt at sælge alkohol på alle tider af døgnet.

I udspillet er en række forslag til nye forbud i nattelivet.

Restaurationsvirksomheder i nattelivszoner, som vælger at holde åbent i samme tidsrum, skal også have autoriserede dørmænd eller vagter ifølge udspillet.

Derudover skal politiet skal have mulighed for at bortvise utryghedsskabende personer fra nattelivszonerne. Forbuddet vil så gælde resten af aftenen og natten, og et brud vil føre til en bødestraf.

Politiet skal foretage den konkrete vurdering, der fører til en bortvisning.

Der skal også være et forbud mod såkaldt paradekørsel, hvor personer, der eksempelvis kan have tilknytning til bandemiljøer, kører rundt i store biler. Det skal helt konkret ske ved, at 'ikke-nødvendig privat kørsel' skal være forbudt i nattelivszoner mellem klokken 00.00 og 05.00.

Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, mener, at udspillet indeholder flere gode forslag.

Men regeringen 'går elegant udenom det store problem', siger han til Ritzau.

- Det er glimrende, at vi får en hel del regler til at holde endnu mere ro i nattelivet, men de har jo ikke nogen betydning, hvis der ikke bliver kontrolleret.

- Her må jeg bare sige, at jeg mangler betjente. Jeg mangler betjente i patruljevogne, der hurtigt kan være til stede. De sidder desværre i dag på nærpolitistationer, der har åbent fra klokken 08 til 15, og først herefter begynder utrygheden og kriminaliteten at foregå, siger han.

Preben Bang Henriksen mener, at flere patruljevogne havde været langt mere effektivt og tryghedsskabende.