Regeringen vil droppe stigende afgifter på is og chokolade

Den socialdemokratiske regeringen vil med næste års finanslov afskaffe de stigende punktafgifter, som er på blandt andet kaffe, chokolade og is.

Det fremgår af regeringens forslag til en finanslov for 2021.

Det er for at hjælpe erhvervslivet, som er hårdt ramt af coronakrisen, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde mandag.

Her fremlægger han regeringens bud på en finanslov for næste år og Økonomisk Redegørelse.

- Vi undlader at sætte punktafgifterne op. Det skyldes, at vi har et erhvervsliv, som er udfordret af coronakrisen. Vi har en fælles interesse i at holde hånden under danske arbejdspladser, siger Nicolai Wammen.

Det betyder, at afgifterne på en række varer ikke vil blive indekseret med pris- og lønudviklingen.

Før valget lød det ellers, at Socialdemokratiet ville lade afgifterne stige.

Partiet havde i deres økonomiske 2025-udspil ikke sat penge af til at fortsætte skattestoppet på en række af punktafgifterne, som blev indført at den tidligere VLAK-regering.

Under finanslovsforhandlingerne sidste år kæmpede regeringens støtteparti Enhedslisten for, at punktafgifter på visse fødevarer ikke blev en del af finansieringen.

Højere punktafgifter ville ifølge Enhedslisten få en social slagside. Det er, fordi de rammer rig som fattig lige hårdt. Det lykkedes Enhedslisten af få pillet punktafgifterne ud af den endelige finanslovsaftale for 2020.

Aflysning af indekseringen af punktafgifter vækker glæde hos Dansk Erhvervs administrerede direktør, Brian Mikkelsen:

- Det er et rigtigt godt tiltag, som vi kun kan hilse velkommen, siger han.