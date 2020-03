Regeringen vil forlænge virksomheders frist for momsafregning

Regeringen meddeler tirsdag, at den midlertidigt vil forlænge virksomheders betalingsfrist for at afregne moms.

Det sker som følge af udviklingen med coronavirus, der har skabt usikkerhed om virksomheders likviditet.

- Vi iværksætter nu en række konkrete tiltag, der skal være med til at holde hånden under danske virksomheder og danske arbejdspladser, siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde.

- Dagen er kommet til at bruge et af de helt store værktøjer, vi har. Det, vi præsenterer i dag, er førstebølgen. Der kommer mere, siger han.