Regeringen vil give kompensation for coronaindgreb

Regeringen vil give økonomisk kompensation til virksomheder, der bliver ramt af de nye coronarestriktioner. Det siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på pressemøde onsdag.

- Der skal selvfølgelig være hjælpepakker til dem, der bliver ramt af restriktionerne. Det er ordninger, som tidligere har været i brug. Men vi vil også have et særligt fokus på de virksomheder, som har deres omsætning i julemåneden. Derfor vil regeringen gå i dialog med Folketingets partier om hjælpepakkerne, siger Simon Kollerup.

Han peger på natklubber, barer, restauranter og leverandører til julefrokoster, som nogle af dem, der skal have hjælp. Ud over leverandører af mad kan det eksempelvis også være virksomheder, der leverer musik og underholdning til julefrokoster.

Selv om restriktioner kompenseret med hjælpepakke til nødlidende virksomheder giver bitre minder en mørk vinter sidste år, så kan situationen dog ikke sammenlignes med sidste vinter, siger Simon Kollerup.

- Nu tænker mange måske, at vi står i samme situation som sidste år. Det gør vi heldigvis ikke. I dag er størstedelen af befolkningen færdigvaccineret. Og mange har rullet ærmet op til tredjestik.

- Sidste år var der usikkerhed om dansk økonomi. Nu står vi et opsving med få ledige, siger Simon Kollerup.

Han peger på, at det blandt andet har været kombinationen af restriktioner og hjælpepakker, som har fået Danmark og de danske virksomheder godt igennem corona hidtil. Det er den model, regeringen ønsker at fortsætte.

- Selv om det går godt i dansk økonomi, så vil restriktionerne ramme virksomheder. Derfor skal vi sikre, at der er hjælpepakker, siger Simon Kollerup.

Folketingets partier er indkaldt til forhandlinger om hjælpepakker torsdag.

I Dansk Industri (DI) vurderer man forud for forhandlingerne, at dele af erhvervslivet bliver ramt hårdt.

- Når nye restriktioner rammer restauranter, natteliv og underholdnings- og forlystelsesindustrien, bliver de ramt igen. Det er en ond spiral.

- Det er brancher, hvor virksomhederne endnu ikke er kommet sig over sidste nedlukning, og de har brug for smør på brødet. De er helt uforskyldt voldsomt presset i forvejen, siger Emil Fannikke Kiær, der er politisk direktør i DI.

Han mener, at kompensationerne skal gælde omgående og både omfatte direkte berørte virksomheder og underleverandører.

- Virksomhederne skal kompenseres ordentligt og fair. Derfor er det vigtigt at få sat grænsen ned, så virksomheder højst skal have en nedgang i omsætningen på 30 procent for at være berettiget til kompensation, siger Emil Fannikke Kiær.