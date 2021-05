Regeringen vil gøre det nemmere at købe bolig på landet

Regeringen lancerer en model, der skal gøre det nemmere for borgere i landdistrikterne at få et realkreditlån.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi har igennem mange år desværre set Danmark blive trukket mere skævt, og vi kan se, at der ikke er lige muligheder i Danmark for at købe sin drømmebolig, siger han.

Modellen betyder, at staten vil garantere den yderste fjerdedel af realkreditlånet - det vil sige 20 procent af boligens værdi.

Den skal bruges i tilfælde, hvor realkreditinstitutterne ikke tilbyder lån på grund af for stor usikkerhed i forhold til ejendommens værdi i udvalgte områder.

Der findes dog ingen konkrete tal på, hvor stort et problem der er tale om i forhold til lånemulighederne i yderområderne.

- Problemet er, at mange afslag foregår mundtligt, og derfor bliver tallene ikke opgjort nogen steder.

- Det ændrer ikke ved, at vi mener, at der er et reelt problem derude. Det har vi fundet ud af gennem dialog med borgerne, der netop bor i disse områder af landet, siger Simon Kollerup.

Regeringens fokusområde bliver de postnumre, hvor den gennemsnitlige kvadratmeterpris ligger under 8000 kroner, oplyser han.

- Jeg tror, at mange i yderområderne sidder med den opfattelse, at det er deres postnummer, der afgør, hvorvidt de har muligheden for at optage lån.

Det anerkender Finans Danmark, der repræsenterer realkreditinstitutterne, dog ikke over for dr.dk.

Men det har ifølge erhvervsministeren været en årelang problemstilling, at den finansielle sektor ignorerer problemet.

- Jeg er helt klar over, at der i nogle yderområder er udfordringer på boligmarkedet. Kvadratmeterpriserne er lave, liggetiden er høj. Der er stilstand på boligmarkedet. Men det er det dødvande, som vi skal ud af.

Erhvervsministeren mener desuden ikke, at folk udelukkende foretrækker at flytte fra land til by.

- Når vi snakker med borgere rundt i landet, er der mange, som gerne vil købe et hus langt ude på landet.

- Men de får afslag på det og bliver så henvist til, at hvis man vil købe hus i den nærliggende større by i kommunen, så kan det godt lade sig gøre. Sådan skal det ikke være, siger Simon Kollerup.

Modellen skal nu drøftes med den finansielle sektor.