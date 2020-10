Regeringen vil indføre vegetardage i kantiner

I et forsøg på at skære ned på forbruget af kød vil regeringen indføre to rent vegetariske dage om ugen i statslige kantiner.

Desuden skal der stilles krav om, at der højst må serveres okse- eller lammekød én dag om ugen.

Det fremgår af en ny grøn indkøbsstrategi for staten, som skal bidrage til den grønne omstilling.

Det offentlige køber hvert år ind for 380 milliarder kroner. Hidtil har der været fokus på prisen, men fremover skal der altså også tages højde for klimavenlighed, når staten køber ind.

Af strategien fremgår det også, at regeringen vil indføre klimakompensation for alle statsligt ansattes tjenesterejser ved at indbetale et bidrag til Klima-skovfonden.

Samtidig skal det være obligatorisk at købe produkter som toiletpapir, papirhåndklæder, rengøringsmidler og lignende, som er miljømærket med eksempelvis Svanemærket eller EU-blomsten.

Desuden er det ambitionen, at alle statens køretøjer fra 2030 skal være grønne. Operative køretøjer, som eksempelvis ambulancer, er dog undtaget.

Regeringen vil sætte et arbejde i gang med at udarbejde en plan for, hvordan køretøjerne kan udskiftes til emissionsfri køretøjer.

Det offentlige indkøbs klimaaftryk udgør aktuelt årligt 12 millioner tons drivhusgas om året. Af dem udledes cirka fire millioner tons i Danmark og cirka otte millioner tons uden for Danmark.

Det er ambitionen, at det årligt skal reduceres markant frem mod 2030. Planen er at sætte et konkret reduktionsmål for det offentlige indkøb næste år.