Regeringen vil lade lønhjælp fortsætte til august

Regeringen er klar til at forlænge lønkompensation til august, fordi det ikke er optimalt at lade ordningen slutte 8. juli, som det ellers var meningen.

Det siger finansminister Nicolai Wammen (S) på et pressemøde onsdag. Mere end 200.000 lønmodtagere er eller har været sendt hjem fra deres job med delvis løn.

- Nu er vi i gang med at lukke Danmark op igen, og derfor er det naturligt at se på, hvordan vi bedst kan udfase hjælpepakkerne.

- Regeringens indstilling vil være, at vi vil se på, om der er dele af hjælpepakkerne, hvor det giver mening at have i en længere periode. Det kunne være til august, siger Wammen.

Hjælpepakkerne, som blev søsat i forbindelse med udbredelsen af coronavirus, var umiddelbart sat til at stoppe 8. juli, hvilket en økonomisk ekspertgruppe har bakket op om.

Men regeringen vil det anderledes.

Der ventes et nyt trepartsmøde i denne uge mellem regeringen samt repræsentanter for arbejdsgivere og lønmodtagere. Her skal der findes en aftale for ordningen.