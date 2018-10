Regeringen vil lave 21 nye sundhedsfællesskaber

Følg med i Ekstra Bladets livedækning af Folketingets åbning her.

Regeringen vil lave 21 sundhedsfællesskaber rundt om i landet.

Det fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen i sin tale til Folketingets åbning tirsdag.

Sundhedsfællesskaberne skal hver især være tilknyttet ét akutsygehus og dække 4-5 kommuner.

- Målet er at skabe dén organisering, der bedst muligt kan drive udviklingen af vores sundhedsvæsen fremad. Til gavn for borgeren, siger Lars Løkke Rasmussen fra talerstolen i Folketinget.

Formålet med sundhedsfællesskaberne er, at behandlingen bliver sammenhængende. Så sygehus, egen læge og kommunen arbejder sammen. Derudover skal de også sikre, at der ikke er forskel på patienternes behandling alt efter, hvor i landet de bor.

- Så den svækkede ældre patient, der bliver indlagt på hospitalet, oplever at blive taget trygt og ordentligt hånd om, siger statsministeren.

I talen fortæller han også, at regeringen vil fremlægge hele sundhedsreformen på den anden side af efterårsferien.

Ikke et ord om regionerne

Regeringens støtteparti, Dansk Folkeparti, ønsker, at nærheden blandt andet skal genoprettes ved at nedlægge regionerne. Der er for store forskelle i behandlingen mellem regionerne, og kommuner og regioner er ikke altid gode til at koordinere patientforløb, lyder kritikken.

Også Liberal Alliance og De Konservative støtter en nedlæggelse af regionerne. En tanke, som Venstre også tidligere har leget med. Løkke sagde dog ikke noget om regionernes skæbne i talen.

I stedet lagde han vægt på, at 21 nye sundhedsfællesskaber fremover skal bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

