Regeringen vil lave cyber-rejsehold og cyber-hjemmeværn

Regeringen vil bruge 500 millioner kroner fra forsvarsaftalen med Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale og Liberal Alliance til at udstyre Center for Cybersikkerhed med et rejsehold og oprette et cyberhjemmeværn.

Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Avisen Danmark, forud for at udspillet præsenteres onsdag.

- Cyberangreb kan ramme, uanset hvor din virksomhed eller myndigheden ligger i Danmark, siger ministeren til avisen.

- Derfor er det vigtigt, at Center for Cybersikkerhed er til stede, og at de kan komme ud i alle hjørner af landet, når uheldet er ude.

Samtidig skal det nyoprettede cyberhjemmeværn sørge for, at der i alle dele af landet er kompetencer, der kan 'træde til, hvis Danmark bliver ramt af et stort nedbrud i kritisk infrastruktur', forklarer ministeren.

En del af udspillet inkluderer også, at det skal gøres nemmere at uddanne sig 'til at forsvare Danmark mod cybertrusler'.

De 500 millioner kroner er en del af forsvarsaftale. Dermed skal udmøntningen af dem forhandles med de andre partier i aftalen.