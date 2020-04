Regeringen vil sætte 225-timers-regel på pause

Regeringen vil suspendere 225-timers reglen for kontanthjælpsmodtagere under coronakrisen.

Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) til DR.

Reglen betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal have mindst 225 timer på arbejdsmarkedet for at kunne modtage fuld kontanthjælp.

Hvis kravet ikke er opfyldt, kan der blive trukket mellem 500 og 1000 kroner afhængig af kontanthjælpens størrelse.

- Vi lægger op til at suspendere den såkaldte 225-timers-regel. Det mener vi er fuldstændig rimeligt i en situation, hvor det er svært for rigtig mange at finde arbejde, siger Peter Hummelgaard.

Søndag erklærede Venstre sig klar til at afskaffe reglen under coronakrisen.

- Nedlukningen af Danmark betyder, at mange bliver arbejdsløse, og der er få job at søge. Det viser de seneste ledighedstal tydeligt.

- Derfor er det nu rimeligt, at vi suspenderer 225-timers-reglen, sagde Venstres beskæftigelsesordfører, Hans Andersen, til Ritzau.

Tidligere på ugen erklærede Dansk Folkeparti samt regeringens støttepartier sig villige til at gøre det samme.

Ifølge Peter Hummelgaard skal Folketingets partier nu drøfte en konkret model for, hvordan reglen skal suspenderes.

Det ventes at ske mandag. Derefter vil der blive lovgivet om det hurtigst muligt.

Regeringen lægger ifølge beskæftigelsesministeren op til, at der bliver lovgivet med tilbagevirkende kraft, så suspensionen gælder fra 9. marts.

225-timers reglen blev indført af den tidligere Venstreregering i 2015 for at kunne få flere i arbejde.

En evaluering af reglen i 2019 udført af Finansministeriet kunne dog ikke finde en effekt af reglen på beskæftigelsen.