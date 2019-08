Regeringen vil sætte stop for flere havbrug i Danmark

Regeringen vil sætte en stopper for nye havbrug i Danmark. Samtidig får de eksisterende ikke lov at udvide.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Ministeren mener, at Danmark har nået grænsen for, hvor mange fisk der kan opdrættes på havet, uden at det går ud over miljøet.

I Danmark er der i øjeblikket 19 havbrug, der er bure til havs, hvor man opdrætter fisk.

Hun mener, at der i stedet skal satses på at opdrætte fisk i bassiner på land.

- Jeg er bekymret over tilstanden i vores vandmiljø, og jeg ser ikke for mig, at vi får flere eller større havbrug i Danmark på nuværende tidspunkt.

- Vi skal være et grønt foregangsland, også når det gælder fiskeopdræt, og derfor skal vi satse på en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, siger Lea Wermelin i pressemeddelelsen.