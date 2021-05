Regeringen vil skærpe straf for seksuelle overgreb mod børn

Der er ifølge regeringen for stor forskel på, hvor hård en straf der gives for seksuelle overgreb mod børn.

Derfor vil regeringen i efteråret fremsætte et lovforslag, der skal hæve straffen for 'anden kønslig omgang end samleje med et barn under 15 år'.

Straffen skal skærpes med 50 procent sammenlignet med det nuværende niveau.

Det skriver DR Nyheder.

Forslaget indgår i en større pakke med initiativer mod seksuelle krænkelser af børn. Den pakke vil justitsminister Nick Hækkerup (S) præsentere på et pressemøde mandag.

- Seksuelle overgreb mod børn er nogle af de mest alvorlige forbrydelser, og det skal straffes hårdt.

- Desværre har vi set eksempler på sager, hvor seksuelle overgreb mod børn kun giver korte straffe, fordi der ikke er samleje, men en anden form for seksuelt overgreb. Det er helt forkert, siger Hækkerup til DR.

Anden kønslig omgang end samleje kan blandt andet være berøring af kønsdele.

En skærpelse vil altså betyde, at i en sag, hvor straffen lyder på et år, skal der lægges seks måneder oveni.

Selv om regeringen med udspillet ønsker at vise, at man ser med alvor på alle former for overgreb mod børn, så hjælper en skærpelse på 50 procent ikke ofrene tilstrækkeligt. Sådan lyder det fra retsordfører Jeppe Bruus (S).

- Men det vil forhåbentlig være sådan, at man får den opfattelse, at det er et mere retfærdigt og rimeligt strafniveau end det, der er tale om i dag, siger han til DR.

Der findes eksempler på straffe på op mod seks år for voldtægt mod et barn, skriver DR.

For andre seksuelle overgreb er der i den høje ende af skalaen givet straffe på fængsel i op mod et år og tre måneder.

Der findes eksempler på overgreb inden for familien, som er blevet straffet med tre-fire måneders fængsel.