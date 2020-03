Regeringen vil udskyde skat for små virksomheder

Regeringen vil udskyde moms og skat for små og mellemstore virksomheder.

Det oplyser Skatteministeriet i en pressemeddelelse.

Det vil give 40 milliarder kroner i likviditet, oplyser ministeriet.

Forslaget skal ifølge regeringen hjælpe danske virksomheder og lønmodtagere igennem de nuværende udfordringer, der er kommet som følge af udbruddet af covid-19 i Danmark.

For små virksomheder betyder det, at likviditeten øges med cirka 15 milliarder kroner, mens likviditeten øges med cirka 20 milliarder kroner i mellemstore virksomheder, fremgår det af forslaget. Udskydelsen af fristen for B-skat vil ifølge ministeriet særligt gavne selvstændigt erhvervsdrivende, og det vil øge likviditeten med fem milliarder kroner.

- Det her er et vigtigt skridt. Men vi arbejder samtidig på yderligere initiativer, der holder hånden under vores selvstændige, lyder det fra skatteminister Morten Bødskov i pressemeddelelsen.

Konkret betyder forslaget, at betalingsfristen for den første afgiftsperiode udskydes, så den svarer til fristen for den anden afgiftsperiode. Det vil sige, at små virksomheder først skal betale moms 1. marts 2021, mens mellemstore virksomheder skal betale 1. september 2020.

For B-skat-betalingens vedkommende betyder det, at fristen, der lå 20. april, flyttes til 20. juni, mens fristen 20. maj rykkes til 20. december, hvorfor april og maj altså holdes fri for betaling af B-skat.

Endelig gør Skatteministeriet opmærksom på, at selvstændige erhvervsdrivende kan reducere deres B-skattebetaling for resten af året, hvis de på skat.dk nedsætter deres forventede indtjening for året.

Forslaget bliver af regeringen fremsat som et ændringsforslag til det fremsatte lovforslag om at lempe betalingsfristerne for A-skat, AM-bidrag og moms for de store virksomheder.