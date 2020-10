Regeringen vil udvide hjælpepakker efter nye restriktioner

Regeringen vil udvide adgangen til hjælpepakker, så de omfatter virksomheder, der er ramt af det nye forsamlingsloft på ti personer og forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.

Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde lørdag.

En virksomhed kan få dækket sine faste omkostninger, hvis man kan dokumentere, at omsætningen er faldet 35 procent som følge af restriktionerne.

Det kan for eksempel betyde, at en kiosk eller 7Eleven, som normalt henter en stor del af sin indtjening ved at sælge alkohol i nattetimerne, vil kunne få økonomisk hjælp fra staten.

Lørdag har regeringen inviteret partierne i Folketinget til drøftelser om hjælpepakkerne. Det sker med henblik på at lave en politisk aftale.