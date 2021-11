Regeringens coronarådgivere holder møde efter stigende smitte

Der er tirsdag møde i Epidemikommissionen, som skal diskutere den seneste tids stigning i smitten med coronavirus.

Det skriver DR.

Epidemikommissionen kan komme med indstillinger til Folketinget og regeringen om håndteringen af coronavirus. For eksempel kan den foreslå restriktioner eller andre tiltag, som kan bremse smitten med coronavirus.

De seneste uger har der været en kraftig stigning i smitten.

I forrige uge blev der registreret 4751 smittetilfælde. I sidste uge lød antallet på 11.369 - svarende til en stigning på 139 procent.

I samme periode er antallet af indlagte med coronavirus omkring fordoblet til 248 personer.

Epidemikommissionen er nedsat af sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Den består af en lang række chefer og direktør fra ministerier, styrelser, politi, kommuner og regioner.

Blandt de 11 medlemmer er blandt andre Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, Henrik Ullum, direktør for Statens Serum Institut samt rigspolitichef Thorkild Fogde.

Fredag var der en orientering om corona blandt Folketingets sundhedsordførere, hvor blandt andre Henrik Ullum fra SSI og Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen deltog.

Ifølge B.T. nævnte Henrik Ullum på mødet coronapasset som et værktøj til at bremse smitten med coronavirus. Det skulle Sundhedsstyrelsen have bakket op om.

Selv om Epidemikommissionen skulle komme med indstillinger, vil det i sidste ende være op til et flertal i Folketinget at beslutte, om der skal indføres restriktioner igen.

Det kan enten ske ved igen at ophøje coronavirus til en samfundskritisk sygdom eller ved at gennemføre lovgivning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------