Regeringens liste over parallelsamfund falder fra 15 til 12 områder

Regeringens liste over boligområder, der defineres som parallelsamfund, er igen i år blevet kortere.

Tre boligområder udgår af listen, der tidligere blev kaldt ghettolisten.

Det skriver Indenrigs- og Boligministeriet i en pressemeddelelse.

Det betyder, at der nu er 12 boligområder, som opfylder regeringens kriterier for at være på listen.

Der er fire områder, som ikke længere opfylder kriterierne, mens ét område er kommet på listen.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) er glad for, at listen er blevet kortere.

- Jeg hæfter mig ved, at der endnu en gang er færre områder på listen, og at det især er beskæftigelsen, der trækker i den rigtige retning. Så det tyder på, at man i kommunerne og boligorganisationerne lykkes med at skabe mere blandede boligområder, siger han.

Han mener, at man kan se effekten af den politiske aftale, der blev lavet omkring parallelsamfund og udsatte boligområder i 2018.

For at et boligområde havner på regeringens liste, skal mindst halvdelen af beboerne være indvandrere eller efterkommere fra ikkevestlige lande.

Derudover skal området opfylde to ud af fire kriterier inden for uddannelse, beskæftigelse, indkomst og kriminalitet.

Listen har fået kritik for at være stigmatiserende, og sidste år blev et borgerforslag taget op i Folketinget om, hvorvidt listen skulle fjernes.

Men Kaare Dybvad Bek mener, at listen har sin berettigelse sammen med de andre initiativer i boligområderne.

- Selv om man kan have nogle principielle overvejelser, om man synes, at det her er stykket sammen på den forkerte måde, eller nogle af værktøjerne er for drastiske, så tror jeg, at selv de værste kritikere må erkende, at det virker.

Solbakken i Odense Kommune samt Ringparken og Motalavej i Slagelse Kommune er alle røget af listen siden sidste år. De opfylder ikke længere kriteriet for antal dømte.

Det fjerde område, som ikke længere står på listen, er Nøjsomhed/Sydvej i Helsingør. Det skyldes, at der ikke længere bor mere end 1000 beboere.

Det nye område på listen er Agervang i Holbæk Kommune.