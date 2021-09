Regeringens plan om arbejdspligt vil ramme færre end ventet

43 procent af de omkring 20.000 personer, der er i regeringens målgruppe med forslaget om 37-timers arbejdspligt til ledige indvandrere, ventes at få dispensation.

Det viser et lækket notat fra Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet, skriver Jyllands-Posten.

Dispensationen til de 8600 personer vil betyde, at de bliver visiteret til et lavere timetal end de 37 timer, som regeringen ønsker med sit forslag.

- Jeg synes, det igen viser, at regeringen har pustet sit forslag op til noget, det ikke er.

- Når vi ser på antallet af folk, der helt reelt skal arbejde 37 timer, er det lavere, end vi havde håbet. Og dermed bliver forslaget også mindre effektfuldt, siger Venstres integrationsydelsesordfører, Morten Dahlin.

Forslaget var en del af reformudspillet 'Danmark kan mere I'. Her ønsker regeringen en såkaldt arbejdspligt på 37 timer til borgere med integrationsbehov, hvis de vil beholde deres kontanthjælp.

Arbejdspligten vil primært bestå af nyttejob som eksempelvis at samle plastik og cigaretskod på strande, lød det fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

Udebliver man, vil ydelsen bliver sat ned i kraft af det nye forslag.

I en skriftlig kommentar til Jyllands-Posten siger Peter Hummelgaard, at 'det ikke er alle, som vil kunne bidrage i 37 timer, fordi de har andre problemer end ledighed'.

- Det afgørende er, at borgerne deltager i et arbejdsfællesskab i så mange timer som muligt. Derfor skal kommunen tilrettelægge indsatsen med dette for øje, siger ministeren videre.

Hvad timetallet i stedet bliver i gennemsnittet for dem, der opnår dispensation, har ministeriet dog undladt at svare avisen på.

I Dansk Erhverv er arbejdsmarkedschef Peter Halkjær ikke overrasket over tallene i notatet.

Han mener, at 'vi skylder at give konceptet en chance' for at se, om det kan give en jobeffekt. Timetallet er ikke det vigtigste.

- Der er masser af jobmuligheder og også masser af job inden for ufaglærte jobkategorier. Så det er et godt tidspunkt at introducere nogle mekanismer, der måske kan være med til at trække nogle flere i arbejde, siger Peter Halkjær til Ritzau.

De Radikales beskæftigelsesordfører, Samira Nawa, mener at notatet understreger, at udspillet er mere symbolpolitik end en reel løsning.

- Vi har hele tiden haft en skepsis. For der er rigtig lang vej op til 37 timers aktivering for denne her gruppe.

- Og så mener vi, at der skal være tale om meningsfuld aktivering som sprogundervisning og ikke bare nytteløse job, siger hun.