Regioner: Fra næste uge aflyses operationer- uvist hvor mange

For Danske Regioner er det ikke til at svare på, hvor mange operationer, man må udskyde, for at gøre plads til patienter smittet med coronavirus.

Det siger regionernes formand, Stephanie Lose (V), på et pressemøde, hvor også sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, er til stede.

- Man vil begynde at aflyse i næste uge. Det vil stige i takt med, at man skal have frigjort kapacitet, siger Stephanie Lose.

- Det vil være en vurdering på den enkelte sygehusenhed, hvor mange operationer der må aflyses for at frigøre personale og fysisk plads til danskere, der er smittede.

Med den hastelovgivning, som Folketinget vedtog torsdag, og som træder i kraft tirsdag, vil behandlingsgarantien og andre patientrettigheder blive suspenderet, så alle ikke nødvendige operationer kan udskydes.

Det kan eksempelvis være operationer for galdesten, nedsunken underliv, slidgigt eller åreknuder.

Akutte og livstruende tilstande vil blive behandlet, og nødvendige operationer vil blive gennemført, forsikrer sundhedsministeren.

Han nævner akutte tilfælde, som fødsler, hjerteoperationer og kræftforløb.

I øjeblikket er 801 bekræftet smittet med coronavirus. 23 af dem er indlagte, og fire af dem er indlagt på intensiv.

De fleste, som bliver smittet med coronavirus, vil opleve at få milde symptomer eller influenzalignende symptomer.

De færreste får ikke brug for sundhedsvæsnet for at komme sig. Og Stephanie Lose opfordrer til, at man ikke unødvendigt belaster sundhedsvæsnet.

- Der vil være mange smittede, der ikke har brug for sundhedsvæsenet, og det er vigtigt, at de giver plads til de smittede, der har brug for sundhedsvæsenet, siger hun på pressemødet.

Lægeforeningen støtter 'fuldt og helt' op om, at udrednings- og behandlingsgarantien kan suspenderes i lyset af udbredelsen af coronavirus, siger formand, Andreas Rudkjøbing.

- Det er en helt ekstraordinær situation, vi står i, og der er et indlysende behov for at kunne prioritere mellem patienterne, udtaler han i en pressemeddelelse.

- Vi skal bruge kræfterne rigtigt i sundhedsvæsenet, det siger sig selv. Vores fokus vil naturligvis være på at behandle så mange som muligt med de ressourcer, som er til rådighed.