Regioner optrapper konflikt: Lockouter 10.000 flere end først meldt ud

De præcise lister over, hvilke regionsansatte der vil blive ramt af en lockout, hvis forhandlinger om en ny overenskomst ender med en konflikt, er mandag sendt ud.

Det bliver omkring 80.000 ansatte på 17 hospitaler - herunder Rigshospitalet og Odense og Aarhus Universitetshospital - og sygehuse, der vil blive ramt. Lockouten rammer også de fem regioners eget administrative personale på regionsgårdene.

Det fremgår af en liste, som Regionernes Lønnings- og Takstnævn, RTLN, mandag har sendt til de faglige organisationer.

Tidligere var det meldt ud, at op mod 70.000 ansatte vil blive berørt.

Overlægeforeningen mener, at det er en voldsom og uansvarlig optrapning af konflikten, da der ikke er forhandlet nødberedskab på plads endnu.

- Man fristes til at spørge, om der er en voksen til stede.

- Jeg undrer mig over, at regionerne siger, at der er patientgrupper, der ikke vil blive berørt at lockoutvarslerne.

- Men reelt har regionerne jo ikke forhandlet et nødberedskab på plads, siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, i en pressemeddelelse.

Undtaget fra en lockout er områder under psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og såkaldte palliative teams, som er hjælp til uhelbredeligt syge, hvis helbredende behandling er indstillet.

Der vil samtidig også blive udført livsvigtige operationer og andet akut behandling som fødsler og kræftbehandling.

En lockout er arbejdspladsernes modsvar til en strejke. Ved en lockout bliver arbejdstagerne udelukket fra arbejdet uden løn.