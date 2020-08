Regioner vil give otte ud af ti corona-svar inden 24 timer

Danske Regioner er klar til at give otte ud af ti danskere svar på deres coronatest inden for 24 timer efter testen.

Sådan lyder det fra regionerne, efter at der fredag aften blev indgået en aftale om genåbningen af Danmark med netop den målsætning.

- Det er rigtig vigtigt, at borgerne får hurtigt svar, for det er med til at afgøre, om de kan tage på arbejde og børnene kan komme i daginstitution.

- Samtidig er det med til at afklare situationen for folk, siger formand Stephanie Lose (V).

Allerede i juni satte regionerne et mål om, at der skulle være svar på 75 procent af prøverne inden for et døgn.

I sidste uge fik tre ud af fire danskere svar inden for en døgn, og målet ser derfor ud til at være inden for rækkevidde.

Stephanie Lose fortæller, at der allerede bliver ydet en kæmpe indsats rundt omkring i laboratorierne og i testteltene.

De seneste dage er der således udført og analyseret i gennemsnit 30.000 coronatest om dagen.

- Den indsats skal fortsætte og have et ekstra nøk op, så vi kan få de sidste ting med, der kan hentes, så vi bevæger os fra de 75 procent til de 80 procent, lyder det fra formanden.

De seneste dage har der været historier i flere medier om, at der i Jylland har været flere dages ventetid for at få foretaget en test, efter at særligt Aarhus har været ramt af stigende smitte.

Stephanie Lose fortæller, at regionerne sammen med regeringen, Testcenter Danmark og Statens Serum Institut vil gøre alt, hvad de kan, for at sikre, at man hurtigt kan få en test.

- Det kan ske ved, at der sendes kapacitet på tværs af landet. For eksempel sendte vi fra regionernes side mobile enheder fra Nordjylland, Syddanmark og hovedstaden for at hjælpe, da der var massiv efterspørgsel.

- Samtidig arbejder vi med at øge kapaciteten for Testcenter Danmark og i regionernes sundhedsspor, siger formanden.

I sidste uge fik stort set alle de testede - 95 procent - svar inden for 29 timer, efter at coronatesten var foretaget.