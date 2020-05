Rejsebureauer får tilskud på 725 millioner til aflyste rejser

Der er indgået en bred politisk aftale om en hjælpepakke til rejsebranchen.

Som en del af aftalen bliver der tilført 600 millioner kroner til Rejsegarantifonden, som skal gå til at dække pakkerejser, som blev aflyst som følge af coronakrisen frem til 13. april.

Derudover er der tilført yderligere 125 millioner til at polstre kassen efterfølgende.

Det oplyser Erhvervsministeriet. Bag aftalen er indgået blandt alle partier i Folketinget undtagen Nye Borgerlige.

- Rejsebranchen var blandt de første, som mærkede, at corona ikke kun rammer os på sundheden, men også økonomien, og derfor har de brug for en håndsrækning, siger erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde.

I forvejen er Rejsegarantifonden tidligere i coronakrisen blevet tilført 1,5 milliarder kroner i form af et lån fra staten, som skal betales tilbage over en årrække.

Rejsebranchen har tidligere kritiseret, at selskaberne samlet - altså kollektivt - har skullet hæfte for lånene i Rejsegarantifonden.

Det ændres nu for rejser, der er aflyst mellem 14. april og 10. maj. Her vil det være det enkelte selskab, som er forpligtet til at betale penge tilbage til Rejsegarantifonden.

Dermed undgår man en situation, hvor et velfungerende rejseselskab skal hæfte for en konkurrent, der ikke kan betale.

Derudover er ordningen blevet udvidet, så rejseselskaberne kan få dækket udgifter til afbrudte rejser. Det kan for eksempel være ombookinger af fly eller refusion af tabte feriedage til forbrugeren.

Som en del af aftalen har Folketinget forpligtet sig til at arbejde for, at der i EU laves en midlertidig ordning, så rejseselskaber i stedet for at betale penge tilbage for aflyste rejser kan tilbyde vouchers - kendt som tilgodebeviser.

Forslaget er, at rejseselskaber kan udstede et tilgodebevis, som kan bruges i en periode på 18 måneder.

Hvis man ikke ønsker at bruge det til en rejse, kan man få pengene tilbage efter 12 måneder. EU-Kommissionen ventes onsdag at komme med retningslinjer om spørgsmålet.

Hos Dansk Rejsebureau Forening, der repræsenterer omkring 100 mindre og mellemstore rejseselskaber i Danmark - herunder Albatros, FDM Travel og Jysk Rejsebureau - er der tilfredshed med aftalen.

- Den helt ekstraordinære situation, rejsebranchen befinder sig i, stiller store krav til rejsebureauernes likviditet - en likviditet, de færreste har haft, siger administrerende direktør Lars Thykier.

- Derfor er vi meget glade for, at erhvervsministeren og et massivt flertal i Folketinget i dag har besluttet at holde hånden under rejsebranchen med en hjælpepakke, siger han i en kommentar.