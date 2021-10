Rektor om elevstop: Vi har ikke brug for en ny start

Rektor på Høje-Taastrup Gymnasium, Ida Diemar, har ikke efterspurgt en 'frisk start', som hendes gymnasie nu skal have efter en ny politisk aftale.

Seks gymnasier heriblandt Høje-Taastrup må ikke optage nye elever efter sommeren for at vende en udvikling med lave ansøgertal og en 'skæv' elevsammensætning.

- Vi har gode resultater, vi har lavt fravær og frafald, og så har vi mange piger, der vælger naturvidenskab. Så som sådan honorerer mine elever de krav, som stilles politisk. På den måde har vi ikke brug for en ny start, siger Ida Diemar.

Hun forstår dog godt ud fra et større perspektiv, at man gerne vil gøre noget ved elevsammensætninger.

- Det er klart, at ud fra et samfundsmæssigt perspektiv er det fornuftigt, at man kigger på det, så det ikke er Høje-Taastrup Gymnasium alene, der skal løse integrationen i samfundet, men at vi gør det i samspil alle sammen.

Til gengæld påpeger Ida Diemar, at Høje-Taastrup Gymnasium har et 'stabilt søgetal'.

Faldende ansøgertal er en af kriterierne for at gymnasiet er blevet udvalgt i aftalen.

Ifølge tal fra Børne- og Undervisningsministeriet er udviklingen i den estimerede søgning faldet med 41 procent fra 2016 til 2020. Desuden er 50 procent af eleverne fra lavindkomstfamilier.

I 2019 havde 33 procent af eleverne på stx, som er den uddannelse, der bliver ramt på Høje-Taastrup Gymnasium, en anden etnisk baggrund end dansk ifølge Danmarks Statistik.

Og det er ikke tilfældigt, fortæller Ida Diemar.

- Ligesom på alle andre danske gymnasier, så tiltrækker skoler bestemte elevtyper. Det, jeg kan se på min skole, er, at vi tiltrækker mange elever med anden etnisk baggrund, og de søger min skole, fordi de falder til, bliver set og bliver løftet fagligt, siger hun.

Ud over Høje-Taastrup rammes gymnasier i Aarhus, Viby, Herlev, Ishøj og Hvidovre af elevstoppet i 1.g næste skoleår.