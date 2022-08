Ren overlevelseskamp

Når Dansk Folkeparti i måling på måling ligger nær spærregrænsen, skal årsagen hverken findes i partiets politik eller retning, mener formand Morten Messerschmidt.

Vælgerne kommer tilbage, hvis de interne stridigheder - og historierne om dem - hører op, er analysen i partiet, som holder sommergruppemøde onsdag i Roskilde.

- Det er klart, at som vælger har man ikke lyst til at stemme på et parti, der i en periode er kendt for interne skærmydsler, siger formanden.

Så langt kan Morten Messerschmidt have ret ifølge Altingets politiske kommentator, Erik Holstein, som omvendt ikke deler formandens optimisme på partiets vegne.

- Det er en enormt drastisk krise, og han har meget, meget kort tid til at komme ud af den. Det bliver en overlevelseskamp for DF. Også i en helt anden grad end man kunne have troet for bare få måneder siden, siger Holstein.

Annonce:

11 ud af 16 folketingsmedlemmer har forladt DF, siden Messerschmidt blev formand. Heriblandt tidligere formand Kristian Thulesen Dahl, Peter Skaarup og Søren Espersen.

Omsider er der, siger Messerschmidt, ro i folketingsgruppen og partiet.

- Den koordinering i forhold til, at Inger Støjberg (stifter af Danmarksdemokraterne, red.) skulle lave sit parti, og så skulle folk derover og løbende blive optaget. Det har ramt hårdt. Det er ligesom, når der er mytteri på et skib, så er det også svært at holde tidsplanen, siger han.

En konsekvens af det massive frafald i folketingsgruppen vil ifølge formanden være, at nye ansigter præsenteres, når partiet holder pressemøde onsdag.

DF er ifølge Holstein presset af Støjbergs parti, der stormer frem i målingerne, men også af Nye Borgerlige og i nogen grad Socialdemokratiet.

Annonce:

Messerschmidt peger på, at Støjbergs parti ikke ønsker et opgør med menneskerettighedskonventionen og andre internationale konventioner, der står i vejen for den udlændingepolitik, som DF ønsker.

Dansk Folkeparti vil dog heller ikke gå planken ud på konventionerne.

DF-formanden sagde tidligere på året til Avisen Danmark, at det ville være et 'meget centralt krav' for at kunne støtte en blå regering at få løfter om, at den vil sætte gang i en proces mod en løsere tilknytning til konventionen.

I dag bruger han ikke ordet 'krav':

- Nej, det er et ønske for DF. Det er et meget væsentligt ønske. Men er det klart, når det ikke er noget, der er flertal for, så er det noget, der skal arbejdes på, siger Messerschmidt.

Der venter Morten Messerschmidt en sag som anklaget for svindel med EU-midler og dokumentfalsk i Retten i Lyngby til november. Han er tidligere dømt i sagen, men den skal gå om, da dommeren var inhabil.

- Der er han nærmest lidt heldig, kan man sige, for folketingsvalget vil jo blive afgjort inden da, siger Holstein.